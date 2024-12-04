وخطف حكيمي الأنظار بمجموعة من الصور التي التقطها في أحياء متفرقة من مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، من بينها حي الأحباس التاريخي.

وقد حظيت صورة حكيمي مع "التاكسي الأحمر" (سيارة الأجرة الخاصة بالدار البيضاء) كما يسمى في المدينة، بإعجاء متابعي النجم المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تقاسم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مقطعا مصورا وثق لجولة ليلية بشوارع المدينة، ومقطعا آخر أظهر المعلمة الدينية الشهيرة، مسجد الحسن الثاني.

وأرفق حكيمي الصور التي حصدت أكثر من مليون و200 ألف إعجاب على صفحته بمنصة "إنستغرام" بتعليق كتب فيه "ولد البلاد" (ابن البلد).