وقد أعلنت مجموعة "غارديان ميديا غروب"، الشركة الأم للصحيفة اليومية التي تحمل الاسم نفسه، في منتصف سبتمبر أنها تجري مناقشات لبيع "الأوبزرفر"، أقدم مطبوعة موزعة أيام الأحد في العالم، إلى موقع "تورتواز ميديا" الإخباري الذي تأسس عام 2019.

وبدأ أعضاء في النقابة الوطنية للصحفيين إضرابا لمدة 48 ساعة ضد المشروع.

ويتزامن هذا الإضراب مع الذكرى 233 لنشر العدد الأول لصحيفة "الأوبزرفر"، وفق النقابة.

وقالت الأمينة العامة للنقابة لورا ديفيسون إن النقابة "تطلب وقفة في المفاوضات الحصرية من أجل الحصول على مزيد من الوقت للنظر في حلول أخرى والتأكد من أن القرارات المتخذة تصب في مصلحة كلا المطبوعتين".

وأشارت إلى أن التصويت "الحاشد" لصالح الإضراب "يظهر رغبة الصحفيين في التعبير علانية عن مخاوفهم بشأن مستقبل" الصحيفة.

ولفتت المسؤولة النقابية إلى أن صحيفة "الأوبزرفر" تحتل "مكانة فريدة ومهمة في الحياة العامة وأعضاؤنا يهتمون بالفصل التالي من تاريخها".

وتأسست صحيفة "الأوبزرفر" عام 1791، واشترتها مجموعة "غارديان ميديا غروب" في عام 1993 وتعتبر "أقدم صحيفة صادرة يوم الأحد" في العالم، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

أما موقع "تورتواز ميديا" فقد أطلقه جيمس هاردينغ، رئيس التحرير السابق في "التايمز" و"بي بي سي"، بالتعاون مع ماثيو بارزون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى المملكة المتحدة.