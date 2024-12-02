التحذير الجديد يالتزامن مع اقتراب موسم التسوق في العطلات، وخاصة في عطلات "الجمعة السوداء" و"الاثنين الإلكتروني"، حيث تزداد المخاوف حول مخاطر التسوق عبر الإنترنت، حيث يتزايد عدد المواقع الاحتيالية التي تستهدف المتسوقين.

ويتضمن التحذير مجموعة من النصائح الضرورية التي تهدف إلى حماية المتسوقين من الوقوع في فخ المواقع الاحتيالية. من أبرز النصائح التي أصدرتها الوكالة: التأكد من أن المواقع تستخدم بروتوكول HTTPS، وعدم النقر على الروابط المشبوهة أو الرسائل البريدية التي تروج لصفقات مغرية، والحرص على استخدام كلمات مرور قوية ومميزة للحسابات.

أبرز النقاط التي نصحت بها"FBI"

تحقق من أمان الموقع: تأكد من أن الرابط يحتوي على "https://" مع رمز القفل في شريط العنوان. إذا كان الموقع يبدو مشبوهًا أو غير آمن، تجنب الشراء منه.

ابحث عن تقييمات حقيقية: لا تشتري من مواقع لا تعرفها أو من بائعين لا توجد لديهم تقييمات موثوقة. احرص على التحقق من أي مراجعات متاحة، لكن تذكر أن المراجعات يمكن أن تكون مزيفة.

توخ الحذر مع البائعين الجدد: إذا كنت تتسوق في مواقع مزاد أو أسواق مشابهة، تجنب البائعين الذين لديهم تقييمات سلبية أو لا توجد لهم تقييمات أصلاً.

تجنب العروض المبالغ فيها: لا تشتري من بائعين يزعمون أنهم وكلاء معتمدين لمنتجات مشهورة في دول لا توجد فيها مثل هذه الصفقات. هذه غالبًا ما تكون عمليات احتيال.

احذر من طرق الشحن الغريبة: لا تشتري من مواقع تعرض طرق شحن غير معتادة أو تطلب منك تجاوز الرسوم الجمركية. كما يجب عليك تجنب تحويل الأموال مباشرة عبر وسائل غير مألوفة.

لا تدفع بواسطة بطاقات الهدايا مسبقة الدفع: في حالات الاحتيال، قد يطلب منك البائع إرسال رقم البطاقة ورمز التعريف الشخصي (PIN)، حيث يتم سرقة الأموال ولن تتلقى المنتج أبداً.

استخدم بطاقة ائتمان بدلاً من الدفع المسبق: عند الشراء من المواقع المجهولة، يفضل استخدام بطاقة ائتمان لأنها توفر حماية إضافية مقارنة بطرق الدفع الأخرى.

ارتفاع نسبة المواقع الاحتيالية

تشير التقارير إلى أن عدد المواقع الاحتيالية هذا العام قد زاد بنسبة 89% مقارنة بالعام الماضي. كما أن 80% من العروض التي تصل عبر البريد الإلكتروني هي محاولات احتيال.

مع اقتراب موسم التسوق، يحذر الخبراء من أن المجرمين الإلكترونيين يستغلون هذه الفترة لاصطياد ضحايا جدد.

نصائح إضافية من شركاء FBI:

أضافت شركة "Check Point" للأبحاث الأمنية خمسة نقاط مهمة يجب مراعاتها أثناء التسوق عبر الإنترنت، منها التأكد من صحة العنوان الإلكتروني والتأكد من مصداقية الرسائل البريدية.

وينبغي دائمًا التحقق من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

تشير الأبحاث إلى أن نسبة التسوق عبر الهواتف المحمولة تتزايد هذا العام، مما يجعل من السهل على المهاجمين استغلال الشاشات الصغيرة لتمرير روابط احتيالية.

حيث يعتبر التسوق عبر الهاتف أكثر عرضة للتهديدات الأمنية نظرًا لصغر الشاشة وسهولة النقر على الروابط المضللة.

في الختام، تزداد أهمية الحذر والتأكد من الأمان الإلكتروني أثناء موسم التسوق الحالي. في حال شككت في أي موقع أو بائع، يفضل دائمًا البحث والتحقق جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة شراء.