وقال جون (77 عاما) للجمهور خلال الليلة الافتتاحية لعرض "ذا ديفل ويرز برادا" في لندن، الأحد، " لم أتمكن من حضور عروض سابقة لأنني كما تعلمون أفقد بصري".

وأضاف المغني البريطاني: " لذلك، من الصعب بالنسبة لي رؤيته، ولكني أحب أن أستمع إليه".

وكان إلتون جون الذي اعتلى عرش موسيقى البوب بأغاني عاطفية هادئة الإيقاع بقيادة أنغام البيانو على مدى 5 عقود، قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه أصيب بعدوى أدت " لتقلص رؤيته في إحدى العينين".

وقال في منشور على موقع "إنستغرام": "أنا أتعافى، ولكنها عملية تسير ببطء شديد، وسوف يستغرق عودة البصر للعين المتضررة بعض الوقت".