ووضع محرك "غوغل" علم دولة الإمارات في مكان الشعار الشهير، كما وجه المتصفح عند النقر لصفحة تشرح تاريخ الإمارات ومناسبة عيد الاتحاد.

ويصادف عيد الاتحاد هذا العام، يوم الاثنين 2 ديسمبر، وهي الذكرى الـ53 للاتحاد.

وتشكّل هذه المناسبة التاريخية مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، إذ تبعث ذكريات تم فيها جمع شمل الوطن المعطاء، حيث شكل حالة اتحاد وتوحد متفردة في التاريخ.

وعمت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، مجسدة الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطنا يحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية.

واتشحت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بعلم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن المناسبة الوطنية الغالية.