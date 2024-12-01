وحذر أطباء الجلد من أن فطر الجلد الذي يمكن أن ينتشر عن طريق الأمشاط أو المناشف غير المعقمة جيدا في صالونات الحلاقة "غير النظيفة" يمكن أن يسبب تساقط الشعر بشكل دائم، وفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستندت الصحيفة إلى تقارير حديثة من الحلاقين في المملكة المتحدة، الذين يقولون إنهم يرون علامات واضحة لسعفة الرأس (التهاب فطري يصيب جلد الرأس) على رؤوس العملاء.

ويعتقد الحلاقون أن ذلك يرجع إلى انتشار "محلات الحلاقة الرخيصة، التي لا تعتني بالنظافة وغير مؤهلة وتستخدم أدوات قذرة".

وتشمل العلامات الشائعة للعدوى الفطرية، الحكة، ومنطقة متقشرة على شكل حلقة، وتشتت النتوءات التي يتراوح لونها من الأحمر على الجلد الأبيض إلى المحمر أو البني أو الرمادي على الجلد الأسود.

لكن الخبراء حذروا من أعراض أخرى أقل شهرة للعدوى تظهر مثل تساقط الشعر، الناجم عن الشعر المصاب الذي يكون هشا وينكسر بسهولة.

وحذرت الدكتورة إيما أموافو المتخصصة في الأمراض الجلدية في لندن من أنه: "في بعض الأحيان يمكن أن تتطور العدوى إلى هذا التورم المؤلم، المسمى كيريون تينيا كابيتس"، مضيفة أنه "عادة ما يحتاج تينيا كابيتس إلى العلاج بالأدوية عن طريق الفم، لأن الكريمات ليست فعالة".

وتابعت: "من المهم أن يبدأ العلاج في الوقت المناسب، وإلا فإن تساقط الشعر قد يتحول إلى ندبات، ومن ثم يمكن أن يكون دائما".

كما حذرت من أن سعفة الرأس يمكن أن تنتقل بين البشر والحيوانات، ونصحت: "لذا إذا تم تشخيص إصابة أي شخص في منزلك بسعفة الرأس، فتأكد من أن أي مخالط لا يعاني منها أيضا".

وتحتاج الحالة المصابة إلى علاج بأدوية مضادة للفطريات عن طريق الفم، والتي يتم الحصول عليها بوصفة طبية، وشامبو مضاد للفطريات، والذي يتوفر من دون وصفة طبية من الصيدلية.

ويحث الخبراء الناس على تجنب مشاركة فرش الشعر والأمشاط والقبعات والمناشف وأغطية الوسائد مع أشخاص آخرين إذا كنت تعاني من عدوى سعفة الرأس، مع تنظيف هذه الأدوات باستمرار.

وقال مايك تايلور، الذي يدير أكاديمية لتدريب الحلاقين في دورست ببريطانيا إن المتاجر الأرخص تفشل في الحفاظ على نظافة معداتها.