تعرف هذه المقاطع بـ"كلين توكرز" (Clean Tokers) وتنتشر بشكل كبير على منصة تيك توك وسط تساؤلات عن سبب حصد هذه النوعية من الفيديوهات ملايين المشاهدات.

بحسب تقرير نشره موقع "إندبندنت"، فقد حققت مقاطع فيديو تيك توك التي تحمل هاشتاغ #CleanTok أكثر من 150 مليار مشاهدة، حيث يبث المؤثرون أنفسهم وهم يقومون بغسل أحواضهم أو سجاجيدهم.

وكشفت إحصائية لمنصة "تيك توك" لعام 2023، أنه تمت مشاهدة علامة التصنيف #CleanTok ما يقرب من 98.5 مليار مرة، مما يوضح كيف حولت CleanTokers التنظيف من عمل روتيني إلى هواية علاجية للناس في جميع أنحاء العالم.

جانب نفسي

هناك تفسيرات نفسية وراء هذا الأمر فالبعض يشعر بالإنجاز الداخلي وآخرون يتسرب لديهم شعور بالارتياح بعد مشاهدة هذه العملية.

استشاري الطب النفسي، جمال فرويز، تحدث إلى "سكاي نيوز عربية"، موضحا أن لهذه المقاطع ومثيلتها من تلك التي تحتوي على تكسير صحون فوائد نفسية كبيرة.

ولفت فرويز إلى أنها تساعد على تفريغ الكبت النفسي من خلال الشعور بالإنجاز والانتصار لإتمام مهمة ما كالتنظيف أو التكسير.

ويرى أنها تعطي أيضا شعورا وإن كان مزيفا أو وقتيا بأن المتفرج هو صاحب الإرادة باعتباره المتفاعل مع الأمر وكأنه هو المنجز للمهمة.

كما أوضح أن السبب وراء ذلك هو أن مهمة التنظيف والترتيب في الحياة الواقعية تجعلنا نشعر بالإرهاق والتعب، لذا يمكن لمشاهدتها افتراضيا تخفيف هذا الشعور.