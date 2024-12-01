وكان البرج، الذي بُني في عام 1968 إلى جانب برجه التوأم Titan House، من المعالم البارزة في المدينة لعقود.

وتم تأجيل عملية الهدم لمدة عشر دقائق بسبب تأخر بعض السكان القاطنين بالقرب من الموقع في إخلاء منازلهم.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية تنظيف الموقع عدة أشهر، وسط خطط لبناء ما يصل إلى 50 منزلا في المنطقة.

وقبل التفجير، أُطلقت صافرة إنذار تبعها عد تنازلي، وبعد الضغط على زر التفجير من قبل ثلاثة أطفال، استغرق سقوط المبنى المهجور خمس ثوانٍ فقط.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة انهيار البرج الضخم في ثوانٍ، مما أدى إلى تشكل سحابة ضخمة من الدخان غطت المناطق المحيطة، تاركة خلفها كومة كبيرة من الأنقاض في موقع الهدم.

وكان البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 43 مترا، فارغا منذ عام 2018 بعدما اشتكى آخر سكانه من تحوله إلى وكر لتعاطي المخدرات.

وفاز الأطفال الثلاثة بفرصة الضغط على زر التفجير بعد المشاركة في مسابقة كان محورها كتابة قصيدة تعبّر عن ذكريات متعلقة بالمبنى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.