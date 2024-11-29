وقالت بيان إن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى وجّه القنصلية العامة المصرية في ميلانو فور العلم بالواقعة، بـ"متابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الانتهاء من التحقيقات".

وقالت تقارير صحفية إن الجمل لقي مصرعه في حادث تصادم مساء الإثنين، أثناء مطاردة قوات الأمن دراجة نارية كان يستقلها مع صديق له.

وأوضحت التقارير أن سائق الدراجة، صديق الجمل، تجاهل أوامر الشرطة بالتوقف، مما دفع القوة إلى ملاحقته.

وأدت الواقعة إلى احتشاد مئات المهاجرين، ومن بينهم مصريون، في المنطقة، احتجاجا على تعامل قوات الأمن مع الشاب المصري وصديقه، الذي تعرض لإصابات.