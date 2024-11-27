وتأتي هذه العمليات الدقيقة التي جرت في الناظور (شمال) ومراكش (وسط)، في إطار حملة واسعة النطاق لحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

في العملية الأولى التي نفذها الأمن بمدينة الناظور، جرى توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة 4 حيوانات برية من فصيلة "النمس"، حيث كانا يعرضانها للبيع بطريقة غير مشروعة.

أما العملية الثانية في مراكش، فقد أسفرت عن توقيف شخص بحوزته 61 أفعى، منها 13 من نوع "كوبرا" و36 من نوع "كلوفر"، بالإضافة إلى زواحف أخرى بأحجام مختلفة، كانت محتجزة في ظروف تهدد سلامة الأفراد.

وسلمت الحيوانات والزواحف المحجوزة إلى جهات مختصة تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في حين تم فتح تحقيقات قضائية مع المشتبه بهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه العمليات في إطار تنفيذ المديرية العامة للأمن الوطني عملية "ثاندر" الدولية، التي تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات المحمية، بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).