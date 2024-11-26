وأوضح المحافظ أنه "حتى الآن إجمالي من جرى إنقاذهم بلغ 31 شخصاً، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إحراجهم من المياه 35 شخصاً، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 9 آخرين مفقودين".

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن الحادث وقع على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، موضحاً أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر ، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب ( 13 مصري - 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأميركي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي وإسباني وأيرلندي ).

ولفت إلى أنه جرى مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024 ، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا على استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.