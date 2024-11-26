كانت محافظة البحر الأحمر المصرية قد أعلنت غرق المركب السياحي، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.

ونقل بيان عن حنفي القول إن جهود الإنقاذ أسفرت عن العثور على 28 شخصا، وإن أعمال البحث لا تزال جارية باستخدام فرقاطة بحرية وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة.

ماذا حدث؟