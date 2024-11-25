وظهر سعد الصغير داخل القفص، ممسكا مسبحة وظل يسبّح ويدعو، ويبدو على وجهه التوتر والقلق، كما ظهر بجانبه نجله وحضر عدد من أفراد أسرته.

وسرد القاضي التقرير الطبي الوارد من مصلحة الطب الشرعي، والذي أكد إصابة المطرب الشعبي بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يستدعي تناوله لعقار الترامادول، ليسأل دفاع سعد الصغير المحامي طارق جميل سعيد عن براءة موكله من تهمة تعاطي المواد المخدرة بعد وصول التقرير.

وقال القاضي للمحامي، إن هناك تهمة أخرى للمطرب سعد الصغير، وهي حيازة المواد المخدرة، ليرد المحامي بأنه قدم للمحكمة فيديوهات تؤكد براءة موكله من تهمة حيازة المواد المخدرة وأن المضبوطات كانت على سبيل الهدية.

وتم القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية بالولايات المتحدة وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات.

وقال الفنان إنه "لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها".