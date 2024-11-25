وأفاد موقع "إيربورت خبر" الإخباري بأن النيران اشتعلت بمحرك طائرة ركاب روسية الصنع فور هبوطها في مطار أنطاليا.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وحدات الطوارئ وهي تحاول إخماد الحريق.

وذكر الموقع الإخباري أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" روسية الصنع مشيرا إلى أنها كانت قادمة من منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود.

ويشير موقع مطار أنطاليا إلى أن طائرة تابعة لشركة "آزموت إيرلاينز" قادمة من سوتشي، هبطت في الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش.