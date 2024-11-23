وكافكا هو كاتب من التشيك ولد في براغ عام 1883، وكتب بالألمانية، وعرف بأنه رائد ما تعرف بالكتابة الكابوسية، وتصنف أعماله بكونها واقعية.

وبرع كافكا في فن الرواية والقصة القصيرة وتضمنت قصصه شخصيات غريبة الأطوار، وأشهر أعماله رواية "المسخ"، و"المحاكمة"، و"القلعة".

وجرى بيع مخطوطات أصلية من 5 صفحات ورسالة من كافكا بعد قرن على وفاته، بمزاد في هامبورغ الألمانية.

وذكرت دار مزادات "كريستيان هيسه" التي أقيم فيها المزاد، السبت، أن العرض الفائز كان لجامع مقتنيات ألماني خاص.

وتضمنت المقتنيات المبيعة مخطوط قصته القصيرة "معاناة أولى"، ورسالة من 3 صفحات مرفق بها وترجع لعام 1922 مرسل إلى هانز ماردرشتايج، المحرر المشارك في مجلة "جينيس" الفنية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتوفي كافكا من جراء السل في الثالث من يونيو 1924، عن عمر 40 عاما.