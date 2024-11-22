الأمر المثير للجدل هو أن الرجل الذي اشترى الموزة ينوي أن يأكلها، وبالتالي لن تكون أغلى موزة في التاريخ فحسب، بل أغلى "وجبة" موز.

الموزة عبارة عن لوحة فنية بعنوان "الكوميدي" للفنان موريزيو كاتيلان، وتم بيعها في مزاد علني بدار سوذبي للمزادات في نيويورك مقابل حوالي 5.2 مليون دولار.

واللوحة الفنية عبارة عن موزة مثبتة على حائط بشريط لاصق! وظهرت لأول مرة في العام 2019، في إصدار من 3 أعمال فنية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المشتري، هو جاستن صن، وهو رجل أعمال صيني في مجال العملات المشفرة، وسيحصل على موزة ولفافة من شريط لاصق وشهادة أصالة وتعليمات حول كيفية تثبيت العمل.

في الواقع، قال صن في بيان إن عمل كاتيلان "يمثل ظاهرة ثقافية تربط بين عوالم الفن والميمات ومجتمع العملات المشفرة".

غير أن رجل الأعمال الصيني جاستن صن أبلغ دار المزاد أنه يُخطط لأكل الموزة.

وأوضح رجل الأعمال، الذي شاهد المزاد من هونغ كونغ، أنه "في الأيام المقبلة، سأتناول الموز شخصيًا كجزء من هذه التجربة الفنية الفريدة، تكريمًا لمكانتها في كل من تاريخ الفن والثقافة الشعبية".

وظهرت أعمال كاتيلان الفنية لأول مرة في معرض آرت بازل ميامي بيتش، حيث باعت صالة بيروتين 3 نسخ من عمل "الكوميدي" مقابل 120 ألف دولار إلى 150 ألف دولار لكل منها.

لكن الحشود أثبتت أنها مزعجة وقام فنان الأداء ديفيد داتونا بانتزاع الفاكهة من الحائط وأكلها.

في دار سوثبي، عادت الموزة بتقدير يتراوح بين مليون دولار و1.5 مليون دولار، لكن السعر النهائي بلغ 5.2 مليون دولار، يضاف إليها رسوم دار المزاد، ليصل إجمالي سعرها إلى 6.2 مليون دولار.