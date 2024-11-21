لاحظ الرجل حبلا غريبا يبرز من الطابق السفلي لفيلا قيد التجديد في منطقة بينزينغ في فيينا، فاستخدم مجرفة لحفر الخرسانة المحيطة به.

وجد الرجل صندوقا معدنيا صدئا، وعندما تمكن من فتحه، وجد حوالي 66 رطلاً (30 كيلوغراما) من العملات الذهبية بالداخل.

وكانت العملات مزينة بصور موزارت، الملحن النمساوي الأسطوري.

في النمسا، يتم تقسيم الكنوز من هذا النوع بالتساوي بين من يجدها ومالك العقار، وهذا يعني أن السباك قد يحصل على مبلغ مذهل قدره 1.3 مليون دولار.

ويعتقد الخبراء أن العملات المعدنية دُفنت أثناء الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت، أخفى العديد من الأوروبيين الأثرياء ممتلكاتهم الثمينة، لحمايتها من السرقة أو الضياع أثناء الفوضى.