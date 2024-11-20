وخلال زيارة الملكة رانيا لمقر الجامعة رفع أحد الطلاب ورقة كتب عليها "بدي الرخصة جلالتك".

وعلى خاصية ستوري في منصة إنستغرام نشرت الملكة رانيا صورة الطالب وكتبت "انجح والكنافة علي".

وعلقت الملكة رانيا على الزيارة بمنشور كتبت فيه: "أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله".