ووفقا لشهود عيان، كان الشاب بشار الإدريسي يؤدي دور رجل يقتل في إطار أحداث مسلسل محلي، يتم تصويره لصالح قناة "البطاش" على منصة "يوتيوب".

وأثناء المشهد، أطلق أحد المشاركين النار عليه باستخدام بندقية "كلاشنكوف"، اعتقد الجميع أنها فارغة، لكن رصاصة كانت لا تزال عالقة بها، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأفادت المصادر أن مطلق النار زميل له يدعى يونس، سلم نفسه لعائلة الضحية التي بادرت بالعفو عنه، معتبرة الحادث "غير مقصود".

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي إنتاج مسلسلات محلية في اليمن، تصور غالبا في المناطق الريفية، وتهدف إلى معالجة قضايا اجتماعية وتحقيق أرباح مادية من الإعلانات والعوائد.