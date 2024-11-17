وكان لقب ملكة جمال الكون 2024، في نسخته الـ73، من نصيب الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيغ.

وفي الجولة النهائية من المسابقة، تغلبت فيكتوريا كيير ثيلفيغ على ملكة جمال نيجيريا تشيديما أديتشينا.

كما تم اختيار ملكة جمال المكسيك ماريا فرناندا بلتران وصيفة ثانية لثيلفيغ.

وقالت ثيلفيغ، (21 عاما)، وهي راقصة وورائدة أعمال في مجال العناية بالجمال ومدافعة عن الصحة العقلية ومحامية، إنها تطمح إلى "استخدام صوتها لصالح من لا يسمع صوتهم وأن تكون قوة من أجل الخير".

وأضافت: "كنت أنتظر هذه اللحظة طوال حياتي".