ويلقب البعض ترامب في عالم الفنون القتالية المختلطة باسم "المقاتل القائد"، ويعتبر ترامب رئيس "يو.إف.سي" دانا وايت صديقا مقربا كما يعتبر مشجعي الرياضة جزءا من قاعدته السياسية.

وتوسط ترامب وايت وماسك وشاهد النزالات باهتمام شديد.

ودخل ترامب الصالة على موسيقى صاخبة ولوح للجمهور ورد العديد منهم على هذه البادرة.

ومن بين الذين رافقوه رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومستشار ترامب المقرب إيلون ماسك والمغني كيد روك وروبرت إف.كنيدي الابن، الذي يخطط لترشيحه لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يغادر فيها ترامب منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

كان ترامب البالغ من العمر 78 عاما قد سافر إلى واشنطن، الأربعاء الماضي، للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وهو يعكف حاليا في منتجعه مار الاغو في فلوريدا على اختيار أعضاء الإدارة الجديدة.

ومن المنتظر أن يشاهد ترامب نزالا في الوزن الثقيل بين ستيبي ميوتشيتش وجون جونز في مسابقة "يو. إف. سي".