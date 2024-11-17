وتم بث النزال بين بول المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي (27 عاما) والبطل السابق للوزن الثقيل تايسون (58 عاما) مباشرة على منصة نتفليكس.

وأقيم النزال أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب "أي تي آند تي" في أرلينغتون بتكساس، وفاز بول على خصمه تايسون بإجماع لجنة الحكام.

وحدثت بعض الانقطاعات أثناء البث المباشر للنزال، حيث أبلغ أكثر من 90 ألف مستخدم عن مشاكل في نتفليكس في ذروته، وفقا لموقع داون ديتكتور لتتبع الأعطال.

لكن المنصة عاودت البث بعد الانقطاع الذي استمر حوالي 6 ساعات في الولايات المتحدة.

وانتقد كثيرون قرار تايسون بخوض النزال وهو في سن 58 عاما، خوفا من الأضرار التي لحقت بصحته.

ومع ذلك، يقال إن تايسون سيحصل على 20 مليون دولار أميركي من المشاركة في النزال، بينما سيحصل الفائز بول على 40 مليون دولار.