وصرّح مسؤول أمني لرويترز في محافظة ذمار الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوبي صنعاء بأن الحادث وقع في منطقة قاع سامة شرق مدينة ذمار على الطريق الممتد إلى صنعاء.

وأضاف أن من بين المتوفين امرأة وابنتها، مرجعا سبب الحادث إلى‬ سوء حالة الطريق المتهالك وانتشار الحفر التي حاول سائق السيارة رباعية الدفع تفادي إحداها مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأخرى، فضلا عن القيادة بسرعة زائدة.

وأفادت المصادر بأن ستة من الضحايا من أسرة واحدة من محافظة إب وسط البلاد وكانوا "في طريقهم إلى محافظة مأرب لاستخراج جوازات سفر لزيارة ابنهم المغترب".

وأدى الحادث إلى وفاتهم جميعا باستثناء طفل نجا ويخضع للعلاج في إحدى المستشفيات.

وهذا ثاني حادث مروري يسقط فيه قتلى خلال نحو أسبوعين إذ لقي 11 عاملا على الأقل حتفهم يوم 30 أكتوبر، على الطريق الدولي بمحافظة حضر موت بجنوب شرق اليمن.