وانهار المبنى الواقع في كارياكو السوق الأكثر ازدحاما في البلاد، بينما كان الناس يتسوقون.

وبحث مئات من عناصر الإنقاذ بين الأنقاض مستخدمين أيديهم ومطارق في محاولة للعثور على ناجين. كما انتشرت حفارات في مكان الحادث.

وقال رئيس جهاز الإطفاء بيتر متوي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون هناك أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأرض".

وقال الصليب الأحمر التنزاني على موقع "إكس" إنه تم إنقاذ 56 شخصا على الأقل.

وأفاد شهود صحيفة "ذا سيتيزن" بأن أعمالا لتوسيع المساحة المخصصة للتجارة تحت الأرض في المبنى بدأت الجمعة قبل أن ينهار في اليوم التالي.

وفي العام 2013، انهار مبنى من 16 طابقا في دار السلام، مما أسفر عن مقتل 34 شخصا.