وأصبح الرئيس الأرجنتيني أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب منذ فوزه في الانتخابات.

كما ألقى خطابا أشاد فيه بالرئيس المنتخب والملياردير إيلون ماسك، الذي شكره على "العمل الرائع الذي قام به لإنقاذ البشرية"، وذلك بعد وقت قصير من بداية حفل معهد "أميركا أولا" في مارالاغو.

وبعد فوز ترامب، قال ميلي أيضًا: "العالم مكان أفضل بكثير، ورياح الحرية تهب بقوة أكبر".

كما تحدث ترامب إلى الحضور في الحفل، مهنئا ميلي على العمل الذي قام به من أجل الأرجنتين، وقال إنه "شرف" أن يكون رئيس الأرجنتين في ناديه.

واشتهر ترامب خلال حملاته الانتخابية بالرقص على الأغنية.