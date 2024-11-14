وتم تسجيل الحالات في 14 ولاية أميركية، حسب تحديث من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وتوفي شخص واحد في ولاية كولورادو، بينما تطورت لدى 4 أشخاص مضاعفات مرضية مهددة للحياة تتعلق بالكلى.

وتم تسجيل الحالات بين 12 سبتمبر و21 أكتوبر، مع أكبر عدد من الحالات في كولورادو (30 حالة)، تليها ولاية مونتانا (19 حالة)، ونبراسكا (13 حالة)، ونيو مكسيكو (10 حالات)، إضافة إلى حالات في ولايات أخرى مثل ميزوري ويوتا ووايومنغ وكانساس وميشيغان وكارولينا الشمالية وأوريغون وواشنطن وويسكونسن.

وقال 7 من المصابين إنهم تناولوا طعام ماكدونالدز أثناء سفرهم.