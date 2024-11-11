ويظهر المقطع ديدانا حية تزحف على بيتزا داخل أحد مطاعم ولاية ماديا براديش.

وحصد الفيديو أكثر من 861 ألف مشاهدة، وأثار حالة من الفزع والقلق بشأن معايير سلامة الغذاء في المطاعم المحلية.

يقول التعليق المرفق بالفيديو، "طلب أخي بيتزا ووجد حشرات بداخلها".

وكتب أحد المتابعين: "يتم تصنيع البيتزا المحلية في الغالب بهذه النظافة فقط، وبالتالي، فأنا لا أطلب أبدًا من هذه المتاجر".

وأضاف آخر: "يبدو أن هذه الحالات تحدث بشكل متزايد مؤخرا. تحتاج المطاعم حقا إلى تكثيف معايير النظافة الخاصة بها".