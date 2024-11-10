وقالت ليزا مانيون، المدعية العامة لمقاطعة كينغ، بعد أن وجد القاضي سببا محتملا لاحتجازه في خمس تهم بالاعتداء من الدرجة الأولى: "يستحق سكان وزوار منطقة الحي الصيني-الدولي الشعور بالأمان وأن يكونوا آمنين".

وفيما يتعلق بتحديد مبلغ الكفالة المرتفع، أشار القاضي إلى أن الرجل كان لديه مذكرة توقيف. كما لديه تسع إدانات جنائية في ولاية واشنطن تشمل 4 سرقات سيارات، وحيازة ممتلكات مسروقة، وسرقة، ومحاولة سطو، وفقا لتقرير السبب المحتمل.

ولا يزال التحقيق جاريا كما لم يتم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة كينغ لاتخاذ قرار الاتهام، حسبما قال المتحدث كيسي مكينيرثني، السبت. وأضاف أنهم يتوقعون استلام القضية بحلول الخميس.