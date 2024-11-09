ولكن، جاء الإعلان عن إيقافه اليوم السبت عقب تصريحات منسوبة إليه نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أثنى فيها على نفسه وانتقد مسؤولا آخر.

وبعد أن تم نشر التصريحات في وسائل الإعلام الروسية، وعد اتحاد كرة القدم الروسي بالتحقيق.

ووفقا للقواعد في روسيا، لا يسمح للحكام بالإدلاء بتصريحات علنية حول أداء حكام المباريات، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وكان بيسبورودوف لاعبا في التسعينيات وأصبح حكما في الدوري الروسي منذ عام 2007.

وفي عام 2009، قام بإدارة المباراة النهائية لبطولة أوروبا تحت 17 عاما، التي فاز بها المنتخب الألماني.