القرنية أخذت من شاب اسمه عمر القطشان قتل في غارة إسرائيلية في قطاع غزة وزرعت لشمس عويضة والتي فقدت إحدى عينيها خلال الحرب، لتتمكن بعدها من الرؤية بالعين التي كانت مصابة.

محمد القطشان والد عمر قال لـ"سكاي نيوز عربية: "سعدت بنقل القرنية للفتاة وأنها بدأت الرؤية بها وهو ما أحدث فرحة داخل قلبي، كنت حزينا لفراق ولدي وهو أمر غير سهل لكن هذا الأمر جعلني أشعر أن عين ابني موجودة والفتاة ترى بها وطلبت أن تقرأ بها القرآن وتدعوا له".

وستغادر شمس عويضة إلى دولة الإمارات لاستكمال علاجها وقالت شمس لسكاي نيوز عربية:"رجعت لي القرنية وهو ما أسعدني لأنها أعادت لي الحياة من جديد وعاد الأمل في المستقبل".

وأضافت: "سعيدة بالذهاب للإمارات بسبب وجود أجهزة حديثة، الأطباء في غزة ماهرون لكن لا توجد أجهزة".

من جانبها قالت شقيقة شمس لسكاي نيوز عربية: "شمس تعرضت للقصف في 23 يوليو وعانت في المستشفى ثم حصلت على السفر".