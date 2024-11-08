مهدي ابن الـ9 سنوات يعاني من شلل وصعوبة في الحركة والنطق وضمور الدماغ، أما سارة، ابنة السبعة والعشرين عاما تعاني من مشكلة في النطق وضمور الدماغ.

حياة النزوح حرمت مهدي جلسات متخصصة لحالته، ما يؤدي بحسب والدته عبير إلى تراجع حالته الصحية بشكل سريع للغاية.



تضيق الحياة بسارة ومهدي في الغرفة التي يتواجدان فيها اليوم، ويزيد ضيق المساحة من توترهم ويؤثر كثيراً على صحتهم الجسدية كما النفسية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان، يقول إنها بهدف حماية السكان في شمال إسرائيل.