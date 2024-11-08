وفي تفاصيل القضية، جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصاحب معرض سيارات في أربيل، يدّعي أن سيارة نوع "بيك أب" بيعت 22 مرة.

لكن المفارقة بحسب صاحب المعرض، تكمن في أن كل من اشترى هذه العجلة توفيت زوجته، وأن سعر السيارة ارتفع إلى حد كبير، كما وأن أصحاب المعرض يقومون بتأجيرها لهذا الغرض.

وبما أن ذلك شكل نوعاً من الإساءة بحق النساء، جرى تحريك دعوى لدى الإدعاء العام في أربيل، بطلب من المحافظ أوميد خوشناو، الذي أصدر بحق صاحب المعرض مذكرة قبض، واحتجاز السيارة التي يروج لها في معارض أربيل، وذلك بحسب موقع "شفق نيوز".