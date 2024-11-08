وأظهر الفيديو الجندي وهو جالس على الأرض ويلتفت إلى الكاميرا ويبتسم قائلا: "هذا احتفالا برئاسة دونالد ترامب. فليبارك الرب أميركا. فليبارك الرب إسرائيل".

ثم يهتف الجندي وهو يطلق ست طلقات على الأقل، وتسمع ضحكات في الخلفية بينما تتجه الكاميرا نحو أنقاض المباني من بعيد، وتطلق طلقات أخرى على ما يبدو.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن تصرفات الجندي "خطيرة"، ولا تتماشى مع قيمه، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ووفق الجيش الإسرائيلي فإنه "سيجري تأديب الجندي من قبل قادته"، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.