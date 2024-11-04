ونال داوود 6 من أصوات أعضاء أكاديمية غونكور العشرة، مقابل اثنين للفرنسية إيلين غودي وواحد لكل من مواطنتها ساندرين كوليت والفرنسي من أصل رواندي غاييل فاي، على ما أعلن رئيس أكاديمية غونكور فيليب كلوديل.

وكانت رواية "الحوريات" Houris الصادرة عن دار "غاليمار" حازت على جائزة أفضل رواية فرنسية من المجلة الثقافية "ترانسفوج".

وسبق لكمال داوود أن حصل على "جائزة غونكور لأول رواية" في العام 2015 عن كتابه "مرسو.. تحقيق مضاد".

يشار إلى أن جائزة غونكور معنية بالأدب المكتوب باللغة الفرنسية وتمنحها أكاديمية غونكور سنويا "للعمل النثري، عادة ما يكون رواية، الأفضل والأخصب خيالاً في العام".

وأُنشئت الجائزة وفقا لإرادة ووصية أدموند دي غونكور.

وتمنح أكاديمية غونكور 4 جوائز أخرى هي: جائزة غونكور للرواية الأولى، وجائزة غونكور للقصة القصيرة، وجائزة غونكور للشعر، وجائزة غونكور لأدب السيرة الذاتية .