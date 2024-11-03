استقطبت الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب مجموعة من النجوم خلال سباقهما نحو البيت الأبيض.
أي المشاهير يدعمون كامالا هاريس؟
- المغنية والممثلة بيونسيه.
- المغنية تايلور سويفت.
- مغني الراب إيمينيم.
- الممثلة جوليا روبرتس.
- الممثلة جينيفر لوبيز.
أي المشاهير يدعمون دونالد ترامب؟
- المغني جيسون ألدين.
- عارضة الأزياء ومغنية الراب أمبر روز.
- الممثل زاكاري ليفي.
- الموسيقي كيد روك.
- لاعب كرة السلة كريس جانسون.
ويؤثر المشاهير والنجوم من دون شك على آراء الناخبين من جمهورهم بشكل كبير قبل أيام فقط من 5 نوفمبر.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الفائز في انتخابات الرئاسية الأميركية في 20 يناير 2025.