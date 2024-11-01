وقالت رئيسة المحكمة، في حيثيات الحكم، إن حالات 3 أطفال آخرين بقوا على قيد الحياة، تُعتبر محاولات قتل غير عمد عن طريق التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت رئيسة المحكمة أنه على الرغم من أن الطبيب، البالغ من العمر 67 عاما، لم يكن ينوي قتل الأطفال، فإنه خاطر بذلك.

وتابعت قائلة: "ربما كان يأمل، حتى وإن كان دون سبب وجيه، أن تسير كل الأمور على ما يرام"، وفقا للأسوشيتد برس.

ولم يبد طبيب التخدير أي رد فعل ظاهر على الحكم الصادر بحقه.

وكان الطبيب، وهو ألماني، قام في سبتمبر 2021 بحقن 4 أطفال بمادة تخدير ملوثة في عيادة أسنان بمدينة كرونبرغ وارتكب أخطاء جسيمة تتعلق بالنظافة الصحية.

وأصيب الأطفال بتسمم في الدم، وتوفيت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات ليلًا على كرسي طبيب الأسنان.

ومع ذلك، استهان الطبيب في الأيام التالية باستفسارات الآباء القلقين بشأن الأطفال الثلاثة الآخرين، وأخبر طبيبة الأسنان بأنه لا ينبغي "إثارة مثل هذه الضجة الكبيرة".

يذكر أن الحكم الصادر اليوم لا يعد نهائيًا بعد.