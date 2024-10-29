وأعلن محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وفاته وكتب عبر حسابه على فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

علاقة حسن يوسف بالشعراوي

وكانت علاقة الفنان الراحل حسن يوسف بالشيخ محمد متولي الشعراوي علامة بارزة في حياته، وجمعت بينهما مواقف مرتبطة بمسلسل إمام الدعاة وكذلك رأي الشعراوي في الفن، حتى أن وصيته كانت مرتبطة بالشيخ الشهير.

وأوصى الراحل حسن يوسف، في لقاء تلفزيوني سابق بأن تخط نفس الآيات القرآنية المكتوبة على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله على قبره، ويقصد بها قول الله تعالى في سورة الأنبياء: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103).

وكثيرا ما تحدث يوسف عن مواقف جمعته بالشيخ الشعراوي قبل عمل مسلسل "إمام الدعاة" الذي يتناول قصة الشيخ الراحل.

وفي ندوة تكريمه بقصر السينما في شهر يونيو عام 2023 نقلت وسائل إعلام مصرية عن حسن يوسف قوله إنه تحدث مع الشيخ الشعراوي عن رغبته في مراجعة حساباته وشراء أرض وزراعتها فقال له الشعراوي "هتخسر لو انت مش فلاح"، في إشارة لكون من يقوم على زراعة الأرض يجب أن يكون من الزراع حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.

وأضاف حسن يوسف: "وبالفعل خسرت، ثم فتحت مكتبة فقالي لي هذا العمل يحتاج لناس بعينها".

وأوضح يوسف أن الشعراوي نصحه بالعمل في مجال الفن الذي يتقنه قائلا له: "خليك في شغلانتك وعلم الشباب من خلالها".

وأضاف حسن يوسف: "قلت له كيف ذلك؟، فقال علمهم الكلمة الطيبة وكيفية الالتزام، ليس شرطا الأعمال الدينية، لكن الأشياء التي تتضمن قيما، كيف يحترم الشخص أباه وأمه، ولفت نظري لهذه النوعية من الأعمال".

أم كلثوم ومسلسل الشعراوي

وفيما يخص فكرة مسلسل "إمام الدعاة" الذي تناول قصة حياة الشيخ الشعراوي قال حسن يوسف إنه عرض على الشعراوي عمل قصة حياته في مسلسل، لكن الشعراوي رد عليه بطريقة كوميدية.

وقال حسن يوسف: "قلت للشعراوي إيه رأيك يا مولانا لو عملت قصة حياتك فى مسلسل؟"، فأجابنى بخفة ظل: "استنى لما أموت ابقى اعمل اللى إنت عايزه".

وتابع حسن يوسف: "بعد وفاة الشعراوي وجدت التلفزيون أنتج مسلسلا عن المطربة أم كلثوم وحقق نجاحا وإعجابا من الجميع، فشعرت بالغيرة".

وأضاف: "قلت كيف أبقى صامتا ولا أقوم بعمل مسلسل عن الشعراوي، وأراد الله أن هذا الرجل تخرج حياته للشعب المصري والعربي لكي يتعرف على حياته".

كما كشف الراحل حينها عن رغبته في تقديم سيرة "البابا شنودة" (البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي توفي عام 2012) في عمل فني بعد تقديم سيرة الشعراوي.

وقال حسن يوسف: "البابا شنودة كان يتنافس مع الشعراوي في الشعر المرتجل، وكان تجمعهم مباريات في الشعر، وسألت عن تجسيد شخصية البابا شنودة فقلت لم لا؟ فقد كنت أحبه من حكايات الشعراوي عنه ولو عرض علي الدور سأقوم به بكل ترحيب".

وعن زوجته شمس البارودي قال الراحل في وقت سابق إنها ابتعدت عن التمثيل منذ عام 1981 وهي تحب البيت والمطبخ.

يشار إلى أن الفنان الراحل ولد في 14 إبريل 1934، وقدّم عددًا من الأعمال السينمائية مثل "الخطايا"، و"في بيتنا رجل" و"للرجال فقط" و"الولد الشقي" ثم اتجه في السبعينيات من القرن الماضي في إخرج الأفلام والتي كان معظمها من بطولة زوجته الفنانة شمس البارودي.

وشارك حسن يوسف في مسلسل ليالي الحلمية وقدم مسلسل "إمام الدعاة" الذي تناول قصة الشعراوي، وفي يناير عام 2024 أعلن اعزال التمثيل بعد وفاة ابنه غرقا عام 2023.

تزوج حسن يوسف من الفنانة لبلبة لمدة 8 سنوات ثم انفصلا ليتزوج من الفنانة شمس البارودي منذ عام 1972 حتى وفاته.

أنجب حسن يوسف 4 أبناء من شمس البارودي هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله والأخير توفي غرقا في يوليو عام 2023 في عمر 35 عاما.