وفي حين أن الجرائم التي ترتكب بواسطة آلات حادة شائعة في روسيا، إلا أن مثل هذه الاعتداءات في أمكنة عامة نادرة الحدوث.

وقالت مفوضية التحقيق في سانت بطرسبرغ إن رجلا لم يتم الكشف عن اسمه "هاجم المتسوقين وطعنهم بسكين" في فرع تابع لسلسلة متاجر أوكي.

وأضافت أن "أربعة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إلى المستشفى"، مشيرة إلى "القبض على المشتبه به في مسرح الجريمة".

وفتحت السلطات تحقيقا في محاولة ارتكاب جريمة قتل، ولم يتضح الدافع وراء الجريمة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيرينا فولك إن الضباط تمكنوا من انتزاع السلاح من الرجل "العدواني".

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة رجلا يرتدي سترة سوداء ويفترض أنه المشتبه به، ملقى على الأرض ورأسه معصوبا وقربه سكين تقطر منها الدماء.

وأفاد موقع أخبار فونتانكا المحلي باعتقال رجل يبلغ 44 عاما على صلة بالحادث.

ونشر الموقع لقطات من كاميرا مراقبة لرجل يركض عبر ممرات المتجر وبيده سكين وزجاجة ويهاجم امرأة، بالإضافة إلى مقطع فيديو لزبون ملقى على الأرض.

وقالت شاهدة عيان للموقع: "بدأ شخص غريب بإلقاء زجاجات الشمبانيا ثم سحب سكينا"، مما دفع الزبائن إلى الفرار.

وأضافت أن المهاجم "ركض نحو امرأة في وسط المتجر وطعنها في صدرها".