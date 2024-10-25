وفي ظهور له خلال حملة دعم لهاريس في أتلانتا، بولاية جورجيا، يوم الخميس، قال سبرينغستين إن دونالد ترامب "يسعى ليكون طاغية أميريكي".

وأكد سبرينغستين أن المرشح الجمهوري لا يفهم البلاد أو ما يعنيه أن تكون أميركيا.

ودعم سبرينغستين الديمقراطية هاريس لأنه يريد أن يرى شخصا في البيت الأبيض يحترم الدستور الأميركي ويهدف إلى بناء اقتصاد للطبقة المتوسطة.

كما قدم نجم الروك في التجمع الداعم لهاريس عدة أغان باستخدام الغيتار الصوتي والهارمونيكا للجمهور.

وتعتبر جورجيا واحدة من الولايات السبع "المتأرجحة"، والتي ينظر إليها على أنها حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.