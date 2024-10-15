وقالت وسائل إعلام مصرية: "عرضت الأجهزة المعنية سائق أتوبيس حادث الجلالة على الطب الشرعي، وبإجراء التحليل المبدئى له تبين تعاطيه للمخدر، وقد أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيا، وجار استكمال التحقيقات".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن الحادث وقع نتيجة سرعة زائدة من السائق، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده أثناء الدوران على الطريق.

كما نقلت وسائل إعلام عن مصادر بجامعة الجلالة قولها إن الحافلة لا تتبع للجامعة ولكنها خاصة لإحدى الشركات الخارجية.

وأضافت المصادر أن إدارة الجامعة توجهت فور وقوع الحادث إلى موقعه لتقديم الرعاية الطبية ونقل المصابين وتوفير أكياس الدم للحالات المحتاجة.

من جهتها، نقلت صحيفة "الأهرام" عن محافظ السويس قوله إن "من المشاهدات المبدئية فيبدو أن إطار حافلة جامعة الجلالة ارتطم بالجزيرة بمنتصف الطريق، مما أدى لانقلاب الحافلة"، مضيفا "الله أعلم هل السرعة أو فردة الكاوتش؟! لسه التحقيقات هتوضح".