وكان الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، برفقة مواطن له يبلغ 24 عاما عندما سقط من جسر تالافيرا دي لا رينا المعلّق، على بعد حوالي 110 كيلومترات جنوب غرب مدريد، على ما أعلنت بلدية المنطقة في بيان.

وقالت المسؤولة عن شؤون السلامة العامة في البلدية ماكارينا مونيوث: "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، لقد جاءا إلى تالافيرا لتسلق الجسر وإنشاء محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى هذه النتيجة المحزنة والكارثية".

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت على تالافيرا قبل الحادث ربما جعلت الجسر زلقا للغاية.

ويجتذب جسر تالافيرا بكابلاته المعدنية البالغ عددها 152 وإطلالته الخلابة على المناطق الريفية المحيطة به، منذ سنوات المغامرين وصانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتسلقونه على الرغم من أن ذلك محظور رسميا.

وحول هذه النقطة قالت مونيوث "لقد كررنا مرارا أنه لا ينبغي القيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف".