وقالت الوزارة، في بيان وصفته بـ"العاجل"، إن عدد ضحايا حادث انقلاب الحافلة على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه الزعفرانة ـ السويس، ارتفع إلى 12 حالة وفاة و33 مصابا.

وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 8 طلاب وإصابة نحو 25 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن "المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، فيما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الذي وصل إلى المجمع الطبي، بتكليف من خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان".

وذكر البيان أن خالد عبدالغفار ينسق يشكل تام مع "أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين".

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغا بانقلاب حافلة تقل طلاب جامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور دفع مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.