وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغا بانقلاب حافلة تقل طلاب جامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور دفع مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن 8 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 25 آخرين، فيما يجري حصر الأعداد النهائية للضحايا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهد، الإثنين، أيضا ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري المنيا ليصل إلى حالتي وفاة، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري ثاني ضحية من داخل ترعة الإبراهيمية.

وكانت السلطات المصرية قالت في وقت سابق إن شخصا لقي حتفه وأُصيب آخرون في حادث اصطدام جرار قطار بمؤخرة قطار ركاب في محافظة المنيا بصعيد مصر وسقوط عربتين من القطار بإحدى القنوات المائية.