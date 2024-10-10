وأوضحت لجنة التحكيم في بيان أن هان كانغ التي تكتب قصائد وروايات باللغة الكورية، نالت الجائزة "عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".

وفيما يلي الفائزون بجائزة نوبل للآداب في الأعوام العشرة الأخيرة:

- 2024: هان كانغ (كوريا الجنوبية)

- 2023: يون فوسه (النرويج)

- 2022: أنّي إرنو (فرنسا)

- 2021: عبد الرزاق قرنح (مولود في تنزانيا ومقيم في بريطانيا)

- 2020: لويز غلوك (الولايات المتحدة)

- 2019: بيتر هاندكه (النمسا)

- 2018: أولغا توكارتشوك (بولندا)

- 2017: كازوو إيشيغورو (بريطانيا)

- 2016: بوب ديلان (الولايات المتحدة)

- 2015: سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلاروسيا)

- 2014: باتريك موديانو (فرنسا)