ويركز البرنامج الجديد على تبسيط فهم الأحداث وتأثيراتها على المديين القصير والطويل لمواكبة آخر الأخبار والمستجدات السياسية ودراسة تداعياتها المباشرة واستشراف عواقبها في المستقبل.

ويأتي تعيين أديب تماشياً مع رؤية "سكاي نيوز عربية" الشمولية لتقديم المعلومات الوافية حول الأحداث الجارية والمشهد الجيوسياسي وتعزيز الثقافة والوعي لدى المشاهد العربي، وتزويده بالأدوات اللازمة لتكوين وجهات نظره الخاصة وتمكينه من اتخاذ القرارات الملائمة.

وتعليقاً على انضمام أديب، قال مدير عام "سكاي نيوز عربية" نديم قطيش: "إنه شرف كبير لنا أن نرحب بالإعلامي القدير الزميل الأستاذ عماد الدين أديب إلى فريق عمل سكاي نيوز عربية، حيث سيمنح المشاهدين من خلال برنامجه الذي يحمل اسمه نظرة معمقة حول شؤون المنطقة ومستجداتها وتداعياتها، مع تسليط الضوء على أبعادها المستقبلية وتأثيراتها المحتملة، مما سيسهم في تحقيق هدفنا الأسمى لتمكين المشاهدين من تشكيل آرائهم الخاصة واتخاذ قرارات مدروسة".

من جانبه، علق أديب قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى فريق العمل المتميز في "سكاي نيوز عربية"، وتقديم برنامجي الجديد عبر شاشتها، حيث أتبنى وسكاي نيوز عربية رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم برنامج حواري فريد وجاد، يركز على معالجة الحقائق المتعلقة بالأحداث السياسية المعاصرة بشكل شامل وموضوعي".

وتابع: "سيتناول البرنامج الأحداث السياسية بتفصيل دقيق ويعرض نتائجها بوضوح أمام المشاهد العربي، لتمكينه من صياغة نظرة مستقبلية حول الأوضاع العامة في المنطقة وتحديد وجهات نظره حولها. وسيكون البرنامج مبني على نهج أن كل قضية قابلة للنقاش وكل شخص قابل للمساءلة."

وأضاف أديب: "أود أن أعبّر عن امتناني لسكاي نيوز عربية لقيامها بتسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية في المجال الإعلامي بهدف إنجاح البرنامج. هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تقديم محتوى يتماشى مع توقعات المشاهدين ويضمن وصوله إليهم بسلاسة، حيث نهدف إلى أن يخرج المشاهدون من كل حلقة بأفكار واضحة ووجهات نظر متوازنة من خلال تفاعلهم مع حلقات البرنامج الحصرية والمحتوى الخاص بها في كل زمان ومكان، وكلي شوق للقاء جمهور سكاي نيوز عربية قريباً جداً".

عماد الدين أديب