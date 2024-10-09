وأفادت شرطة نيو ساوث ويلز بأن نيرمين نوفل (53 عاما) قطعت جثة ممدوح نوفل (62 عاما) باستخدام منشار كهربائي وسكاكين قبل التخلص من رفاته في أكياس بلاستيكية.

وقيل أن الزوجين دخلا في شجار عنيف في 3 مايو 2023، بعد أن اكتشفت نيرمين أن زوجها كان على علاقة بامرأة تعيش في مصر.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، استخدمت نيرمين هاتف زوجها ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لإعطاء الانطباع بأنه لا يزال على قيد الحياة.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن نيرمين استخدمت هاتف زوجها للاتصال بالمرأة في مصر لطلب إعادة الأموال التي أرسلها.

وتم القبض على الزوجة، الخميس، في مستشفى في بانكستاون، حيث كانت مريضة ووجهت إليها تهمة القتل.

وقال المحقق داني دوهيرتي في مؤتمر صحفي، السبت، إن منزل الزوجين خضع "لتنظيف كبير" وتم إعادة تغطية أجزاء من الأرضيات.

ووصف جريمة القتل بأنها "وحشية ومرعبة وغريبة".

وتشير التحقيقات إلى أن نيرمين أخبرت أطفالها وأصدقائها وعائلتها أن زوجها سافر إلى مصر لزيارة أقارب، لكن لم يتمكن أي من أفراد الأسرة تحديد مكانه.

ولا تزال الزوجة قيد الاحتجاز ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة بوروود المحلية في 11 ديسمبر.