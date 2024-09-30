وتقع المقبرة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وأعمال السحر عبارة عن أوراق وصورة للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه عامل مدافن مقيم بدائرة القسم وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة حيث جرى ضبطهم عدا نجله".

وعن تفاصيل ما حدث، أوضح البيان: "قام الجناة بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغنى لإلصاق الواقعة به لكونهما شخصيات رياضية مشهورة".

وأضاف: "قاموا بالادعاء بعثورهم على أعمال السحر حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك".

وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.