ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نجح مصمم الغرافيكس البرازيلي شيشرون مورايس في إنشاء صورة رقمية لوجه أمنحتب الأول، ثاني حكام الأسرة الثامنة عشرة في مصر، والذي يُعتقد أنه توفي في سن 35 عامًا.

وأوضح التقرير أن مورايس استخدم تقنيات متقدمة تشمل التصوير المقطعي المحوسب لجمجمة الفرعون، والذي تم التقاطه في عام 2021.

وتم هذا العمل بالتعاون مع أستاذة الأشعة بجامعة القاهرة سحر سليم وعالم المصريات زاهي حواس.

وكشفت الأشعة عن تفاصيل هيكلية وعضوية لمومياء أمنحتب، بما في ذلك بقايا محفوظة من قلبه ودماغه.

وأضاف مورايس أن الوجه الذي أعيد بناؤه يظهر اختلافات عن التمثيلات الإلهية التي تظهر في التماثيل القديمة، حيث تميز بوجود "عضة زائدة" في فكّه، وهو ما لا ينعكس عادة في تلك التماثيل.

وتولى أمنحتب الأول الحكم بعد نجاح والده أحمس الأول في طرد الهكسوس، وقاد مصر إلى عصر جديد من السلام والازدهار.