ووفقا لإشعار تم إرساله إلى مكاتب مجلس الشيوخ للتحذير بشأن المحاولات المماثلة، فإن المتصل، الذي لم يتم تحديد هويته، انتحل صفة وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا.

وقد ذكر الإشعار بالتفصيل رسالة بريد إلكتروني تلقاها مكتب كاردين في 19 سبتمبر من شخص يدعي أنه كوليبا والتي تحولت إلى محادثة تخللها ما وصفه الإشعار بأنه "أسئلة مشحونة سياسياً تتعلق بالانتخابات المقبلة".

بدأ كاردين وأعضاء فريقه في الشك في أن المكالمة كانت احتيالية عندما بدأ الشخص الذي تظاهر بأنه كوليبا "يتصرف بشكل غريب للحصول على إجابات لأسئلة مثل" هل تدعم الصواريخ بعيدة المدى إلى الأراضي الروسية؟ أحتاج إلى معرفة إجابتك".

وأضاف الإشعار أن كاردين وموظفيه أنهوا المكالمة، مضيفًا أن مكتب كاردين اتصل بوزارة الخارجية، التي أكدت أن المتصل لم يكن كوليبا.

وأشار كاردين إلى المتصل باعتباره "ممثلا خبيثا" في بيان بشأن الحادث.