وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت من المدرجات المغنية الشعبية (86 عاما) وهي تنهار على خشبة المسرح خلال الحفلة.

وأصيبت مارينيلا بسكتة دماغية خطرة وهي في العناية المركزة، بحسب ما أعلن المستشفى الذي أُدخلت إليه في بيان صدر الخميس.

ومثّلت المغنية، التي تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من 6 عقود، اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيغن) لعام 1974، والتي فازت بها فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها "ووترلو".